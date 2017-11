Ryanair, Cabin Crew Days di reclutamento a Napoli

Tappa anche a Napoli per i Cabin Crew di reclutamento di Ryanair. L'appuntamento, annuncia Crewlink, partner ufficiale di reclutamento e formazione di Ryanair, è per il 16 novembre 2017.

Crewlink - si legge in una nota - annuncia la nuova attività di reclutamento per 100 posti per Assistenti di Volo in tutta Europa nelle prossime settimane. Ryanair - si legge ancora - offre un contratto di 3 anni dopo il completamento del corso di formazione certificata EASA.

Per tutti i dettagli e per partecipare alla giornata di reclutamento, è necessario visitare il sito www.crewlink.ie