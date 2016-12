Poste Italiane assume portalettere: ecco come candidarsi

1 / 2

Poste Italiane cerca portalettere. C'è tempo fino al 2 gennaio 2017 per inviare la propria candidatura. Le assunzioni, con contratto a tempo determinato, saranno effettuate in base alla specifica esigenza aziendali di regione in regione.

REQUISITI

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio



Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;



per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo;



idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).