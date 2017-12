Lavoro, Poste Italiane assume Portalettere

Poste Italiane recluta portalettere in tutta Italia. La ricerca di postini riguarda anche la Campania e Napoli. Si tratta di assunzioni a tempo determinato.

Il termine ultimo per inviare le domande di candidatura è fissato al 3 gennaio 2018.

Requisiti

- Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio

- Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo;

- idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

- Non sono richieste conoscenze specifiche.

Tipologia contratto:

Contratto a Tempo Determinato a decorrere da gennaio 2018, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Tutti gli altri dettagli sono visualizzabili sul sito web di Poste Italiane. Gli interessati all'offerta di lavoro possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione “lavora con noi” del sito web Poste Italiane in risposta alle posizioni aperte.