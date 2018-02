Pompei, azienda cerca impiegato amministrativo

Un'azienda con sede in Pompei ricerca un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. L'annuncio è stato pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Napoli e il Centro Per l'Impiego di riferimento è quello di Pompei.

Requisiti:

laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria Gestionale

età 25/30 anni

distanza dal luogo di lavoro non oltre 20 km

conoscenza lingua inglese

conoscenza pacchetto office

gradita esperienza

L'azienda offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 14 marzo 2018 con una delle seguenti modalità:

- inviando CV con foto a mezzo e-mail a cpipompei@cittametropolitana.na.it inserendo nell’oggetto “candidatura impiegato amministrativo”

- collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy con codice di offerta: 0500018211000000000063071

I curricula pervenuti con le suddette modalità saranno trasmessi all’azienda che provvederà alla relativa selezione.