Azienda di Nola cerca tre operatori Fast Food

Azienda con sede a Nola cerca tre operatori Fast Food. L'offerta è stata pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Napoli e il Centro per l'Impiego di riferimento è quello di Nola.

Requisiti:

Fascia di età 18-25

Automuniti e in possesso di DIPLOMA O LAUREA

Si richiede disponibilità fliessibilità oraria e disponibilità per i giorni festivi

Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta

La scadenza dell'offerta è fissata al 16 novembre 2017

Per le modalità di adesione e tutti i dettagli dell'offerta, consultare il sito della Città Metropolitana a questo link http://www.cittametropolitana.na.it/-/azienda-ricerca-nr-3-operatori-fast-fo-1 (clicca qui per accedere)