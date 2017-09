Azienda operante in campo Meccanico seleziona un operaio fresatore e uno tornitore

Azienda operante in campo Meccanico con applicazioni nel settore Aeronautico, Automotive, Ferroviario e Navale con sede in Pomigliano d’Arco (NA), in fase di espansione seleziona: n° 1 OPERAIO FRESATORE CNC (ref. 1) e n° 1 OPERAIO TORNITORE CNC (ref. 2)

La risorsa ideale è un operaio fresatore/tornitore con almeno 3 anni di esperienza in tale ruolo in azienda analoga.

Gradita la conoscenza della programmazione software Catia V5.

Requisiti necessari:

- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione

- Ottima capacità di utilizzo della fresa e/o del tornio CNC

- Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazzione CNC (Fanuc, Heidenhain, ISO)

- Ottima conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico

La figura dovrà occuparsi della programmazione bordo macchina della fresa e/o del tornio, dell'avviamento, del piazzamento pezzo e del controllo qualità con l'utilizzo degli strumenti di misurazione (calibro, micrometro, ecc.)

Inquadramento: CCNL di settore.

Per candidarsi inviare C.V. entro l'11 settembre 2017 al centro per l'impiego, tramite email a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it, indicando in oggetto ”selezione reg.uff. 145248/2017 e numero ref.”

L'offerta è stata pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Napoli, clicca qui per visualizzarla