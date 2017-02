Offerte di lavoro Ryanair: grossa campagna di reclutamento per il personale di cabina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Grossa Campagna di Reclutamento per Personale di Cabina per la Linea Aerea preferita in Europa , Ryanair. Fai richiesta oggi e diventa parte del nostro Team nel Cielo Dublino, 30 gennaio 2017: Ryanair e di recente è stata dichiarata come più grande Linea Aerea in Europa in base al numero di passeggeri, con un trasporto di 117 milioni di passeggeri nel 2016 che ha infranto ogni record! Con 86 basi in tutta Europa e piani di crescita straordinariamente ambiziosi, questa è la tua opportunità per lavorare come Personale di Cabina su velivoli Ryanair con Crewlink. Crewlink è un partner ufficiale di reclutamento e training per Ryanair e abbiamo il piacere di annunciare la nostra Campagna di Reclutamento Italiana con gli Assessment Days che si terranno in tutta Italia. Inizia l'esperienza di una vita con noi facendo richiesta per partecipare ad un Assessment Day in una città vicina a te all'indirizzo www.crewlink.ie "Ryanair è ora la linea aerea più grande d'Europa e possiede piani dinamici per crescere ancora di più. Stiamo facendo reclutamenti per un numero illimitato di posizioni come Personale di Cabina e ricorderemo in tutta Italia nel corso delle prossime settimane. Non è richiesta esperienza come Personale di Cabina - tuttavia è necessario essere ambiziosi, gran lavoratori ed avere eccellenti abilità nel servizio clienti ed una passione per il viaggio e per conoscere persone nuove."

Andrew Swan, General Manager Crewlink ospiterà i Recruitment Days in Italia nelle date seguenti: 02/02/2017 Bari. 02/02/2017 Bologna. 07/02/2017 Napoli. 08/02/2017 Roma. 09/02/2017 Perugia. 15/02/2017 Venezia. 15/02/2017 Palermo. 15/02/2017 Genova. 15/02/2017 Catania. 16/02/2017 Milano Bergamo. 16/02/2017 Cagliari. 17/02/2017 Lamezia. 22/02/2017 Bologna. 22/02/2017 Pisa. 23/02/2017 Bari. 28/02/2017 Napoli 01/03/2017.

Roma Per fare richiesta per questa posizione e ottenere le vostre ali si prega di fare domanda sul nostro sito web www.crewlink.ie Informazioni su Crewlink Crewlink recluta, addestra e impiega Personale di Cabina per l'industria dell'aviazione, con oltre 5000 membri che al momento operano su velivoli Ryanair. Crewlink porta assieme un team di professionisti dedicati e altamente qualificati che possiedono una competenza senza rivali dell'industria aeronautica. Informazioni su Ryanair Ryanair è la linea aerea preferita in Europa, trasporta 117m p.a. su oltre 1,800 voli giornalieri da 84 basi, connettendo oltre 200 destinazioni in 33 nazioni con una flotta di oltre 350 velivoli Boeing 737, con altri 315 Boeing 737 in ordinazione, cosa che permetterà a Ryanair di abbassare le tariffe e far crescere il traffico fino a 180m p.a. entro l'AF24. Ryanair impiega un team di oltre 11,500 professionisti dell'aviazione estremamente abili in grado di consegnare le performance n° 1 in Europa, e un record di sicurezza leader nell'industria di 31 anni. Contatto: Crewlink Ireland Ltd, Tel: +353 1 895 2065 Email: recruit@crewlink.ie.