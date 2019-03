Engineering, nuove assunzioni a Napoli

Dopo l’ingresso di oltre 900 persone nel 2018, con un’età media di 33 anni, Engineering, tra le principali realtà a livello globale specializzata nella trasformazione digitale con quasi quarant’anni di storia nello sviluppo di software e nel governo delle tecnologie e dei processi al servizio della crescita e dell’evoluzione di imprese pubbliche e private, ha avviato una nuova e importante campagna di assunzioni. Nel solo primo semestre 2019, il Gruppo punta infatti all’inserimento di oltre 500 persone nelle sue principali sedi italiane: Milano, Roma, Napoli, Padova, Bologna, Firenze e Torino.

La ricerca riguarda sia professionisti con esperienza sia neolaureati e neodiplomati, in materie scientifiche: ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica e biomedicina. Le posizioni aperte sono quelle di: Sviluppatore Software, Analista Funzionale, Specialista di Prodotto, Security Specialist, Project Management Officer, Data Scientist e Business Intelligence Specialist, Cyber Security Specialist, Software Architect, Cloud Specialist, Big Data Architect, Data Engineer e Qlik Sense Specialist.

Claudio Biestro, Direttore HR di Engineering, presentando la nuova campagna di recruiting, ha commentato: "Con un trend ormai più che consolidato che ci ha visto assumere negli ultimi quattro esercizi una media di circa 1000 persone all’anno, abbiamo aperto il 2019 con l’entusiasmo di chi sa di poter offrire a moltissimi abili giovani la possibilità di trovare nel nostro Gruppo grandi opportunità: completare la propria formazione, partecipare ad alcuni tra i più strategici progetti di digitalizzazione del Paese e intraprendere carriere di respiro internazionale".

Per le persone che verranno inserite è già pronto un percorso di formazione, come d’uso per il Gruppo, nella Scuola di IT & Management “Enrico Della Valle”. Un asset unico nel panorama nazionale che, con 300 docenti certificati e centinaia di corsi, eroga annualmente 160.000 ore di formazione per completare la formazione dei giovani neoassunti e garantire l’aggiornamento costante, metodologico e manageriale dei professionisti in azienda. La Scuola, che ha sede a Ferentino, vicino Roma, rappresenta oggi uno dei principali enti di formazione sull’Information Technology a livello nazionale.

I contratti proposti sono a tempo indeterminato, di apprendistato o stage. Gli interessati possono inviare la propria candidatura e il CV nella sezione del sito dedicata: https://www.eng.it/work-with- us/