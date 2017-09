Comune di Mugnano, Nucleo di Valutazione: c'è ancora tempo per candidarsi

COMUNE DI MUGNANO: si riaprono i termini per candidarsi alla selezione pubblica Comune di Mugnano, Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione per la Selezione Dirigente IV Settore

„per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione. Gli interessati hanno ancora 7 giorni (a decorrere dalla nuova pubblicazione, avvenuta il 28 settembre 2017) per inviare domanda.

Si tratta di un provvedimento adottato in regime di autotutela per sanare una irregolarità formale di pubblicazione, e per questo - si legge - si ritiene congruo e sufficiente un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, fermo restante la validità delle 28 (ventotto) istanze già pervenute.

Le nuove domande potranno quindi aggiungersi a quelle già arrivate, che restano valide a tutte gli effetti.

„Il Nucleo di valutazione - lo ricordiamo - sarà composto da 5 componenti nominati dal sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso.

Per ogni singolo componente il compenso annuo lordo sarà di 5 mila euro, al Presidente del Nucleo saranno invece corrisposti 5.200 euro. Il Nucleo di valutazione durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato per un solo incarico successivo.

I dettagli sui requisiti e le modalità per presentare domanda, sono visibili nell'avviso pubblicato e relativa integrazione sul sito del Comune di Mugnano (clicca qui per accedervi)

