Ntt Data Italia: 350 assunzioni in arrivo

Ntt Data Italia, società del colosso giapponese Ntt Data, uno dei principali player a livello mondiale nell'ambito della consulenza e dei servizi It, Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration, è alla ricerca, per il 2018, di 350 nuovi professionisti e neolaureati nel campo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica.

Si tratta di professionisti con un livello elevato di esperienza, e di giovani lavoratori con prospettive di crescita negli ambiti della consulenza e del digital, con una prevalenza di assunzioni per le città di Milano e Roma. Ma le assunzioni riguardano anche le sedi meridionali di Napoli e Cosenza, per le quali sono previste altri 80 nuovi dipendenti, con l'obiettivo di arrivare a 500 dipendenti effettivi sulle due sedi entro i prossimi anni.

Le posizioni lavorative attualmente aperte ricoprono diversi ambiti aziendali, dal manageriale alle aree tecnologiche. Le aree di inserimento saranno: Consulting, Security, Data e Intelligence, Digital e Mobile, Crm, Internet of Things (IoT) e Testing (area di ricerca in particolare per la sede di Napoli).