Lavoro, Manovra 2018: 1.600 assunzioni per ricercatori universitari

La Manovra 2018 varata dal Governo e ora in discussione al Senato prevede molte assunzioni anche per ricercatori nelle Università e negli Enti Pubblici di ricerca.

Nello specifico, l'articolo 56 del testo della legge di Bilancio prevede l'assunzione di almeno 1.600 ricercatori universitari, grazie alle nuove risorse messe a disposizione dal Governo.

Il testo prevede un incremento di 12 milioni di euro per il 2018, più 76,5 milioni di euro l'anno a partire dal 2019 stanziati per le assunzioni di nuovi ricercatori e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

L'obiettivo è quello di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari, per poter poi individuare le aree più strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Le risorse che non verranno utilizzate rimarranno a disposizione nel medesimo Fondo per le università e per il finanziamento di enti e istituzioni di ricerca.

INOLTRE per docenti, dirigenti ed impiegati, il 2018 vede ben tre concorsi annunciati domenica dal palco della conferenza programmatica del Partito Democratico che produrranno professori per i prossimi dieci anni.