Leroy Merlin seleziona personale in provincia di Napoli

Leroy Merlin, catena francese della gdo specializzata in prodotti di bricolage e fai da te, ha, al momento, diverse posizioni aperte per la sede di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

In particolare, l'azienda cerca personale per il profilo di:

Direttore di negozi

Venditore elettricità e idraulica

Venditore porte e finestre

Consigliere di vendita - Mondo bagno e cucina

Per tutti i dettagli su ogni singola offerta e per candidarsi è necessario collegarsi al portale Leroy Merlin, registrarsi e presentare domanda on line (clicca qui per accedere al sito).