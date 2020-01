Decathlon cerca collaboratori anche a Napoli: cinque profili per le sedi partenopee

Decathlon, azienda leader nella vendita di abbigliamento sportivo, cerca nuovi collaboratori anche nelle sedi napoletane. In particolare l'azienda ha pubblicato sul proprio sito, nel settore 'Lavora con Noi', 5 profili richiesti per le sedi di Napoli e provincia nella sezione Retail. Molte altre offerte in altre province sono disponibili sul sito di Decathlon, dove ci si può anche candidare. Di seguito i cinque profili richiesti a Napoli e in provincia.

Sales Assistant Napoli (per la sede dell'Arenaccia, Napoli); Sales Assistant (per la sede di Giugliano); Sport Leader Running (per la sede dell'Arenaccia, Napoli), Sales Assistant (per la sede di Casoria), Sport Leader Ciclismo (per la sede dell'Arenaccia, Napoli).