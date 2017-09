Il Kestè di Napoli cerca nuove figure da inserire nel proprio staff

Il Kestè di Napoli cresce e ha bisogno di nuove risorse per lo sviluppo di tante idee.

"Abbiamo ben 4 figure da inserire nel nostro organico" scrivono i gestori sulla pagina Fb dell'Art Bar:

1. Collaboratori Artistici.

Si cerca un amante dell'arte, a cui piace organizzare concerti, mostre e contest. Che ha già organizzato eventi e vuole farlo per lavoro nel un nuovo spazio in apertura al Kestè per esprimere creatività e arte, dove musica, fotografia, teatro, satira, radio e tanto altro potranno prendere forma.



2. Responsabile per la nascitura CANTINA del Kestè, uno spazio che servirà piatti freddi, taglieri, insalate, parmigiane e tanto altro. Si cerca una persona che si occupi della selezione dei vini, che abbia capacità nella preparazione di piatti freddi e nell’abbinamento dei vini. Un appassionato, dunque, che possa lanciare in maniera professionale questo segmento in crescita al Kestè. Dovrà gestire altre risorse umane e collaborare con lo staff esistente.

Full time



3. Un professionista. Una persona con esperienza nel settore della somministrazione che si occupi della gestione del Kestè per l'apertura della mattina.

Una posizione full time quindi, che dovrà coordinare altre risorse umane e interagire con gli altri responsabili di settore.



4. Social media manager che possa raccontare tutto ciò che sarà realizzato dal Kestè. Ma, avvertono i gestori dell'Art Bar "non amiamo i social, ci piacciono le persone e i sorrisi. Dovrai quindi essere parte dello staff per raccontare cosa davvero succede a casa Kestè, perchè ci interessano le storie vere e il virtuale ci sta molto stretto.Siamo di natura eclettici, caotici, bizzarri e, sì, anche un pò lunatici, altrimenti che Kestè sarebbe? Se hai una vena artistica, ironica e vuoi tradurre la tua esperienza dal virtuale al reale, allora scrivici".

Per candidarsi inviare una mail a info.keste@gmail.com con la lettera motivazionale, esperienze lavorative, il contatto fb o almeno qualche foto e nell’oggetto il lavoro al quale si è interessati.