Italo assume: si cercano hostess e macchinisti

1 / 3

continua →

La società Ntv, che gestisce i treni ad alta velocità Italo, è alla ricerca di personale e lancia le selezioni per nuove assunzioni da qui al 2018. Si cercano steward e hostess, macchinisti e operatori di impianto.

In questi giorni, sul sito di Ntv, sono state aperte le candidature per i futuri steward e hostess mentre tra febbraio e marzo inizieranno quelle per 10 posti di operatori di impianto che andranno ad aggiungersi ai 30 che saranno inseriti, dopo essere stati selezionati, in un percorso di formazione per acquisire le abilitazioni necessarie. L'operatore di impianto, una volta acquisita l'esperienza, può diventare macchinista. Nel conteggio complessivo, i posti disponibili tra le varie tipologie richieste sono 160.

ECCO COME CANDIDARSI