Intesa Sanpaolo, a Napoli il Recruiting Game MAKE IT REAL

Il 27 e 28 settembre appuntamento a Napoli con il Recruiting Game MAKE IT REAL di Intesa Sanpaolo.

Per l'edizione di Napoli l'azienda cerca laureati e neolaureati in discipline Economiche, Giuridiche, Finanziare, Assicurative e Bancarie provenienti dalle Università del Centro e Sud Italia che siano interessati ad iniziare un percorso professionale come consulente finanziario. L'evento avrà luogo presso la sede di Intesa Sanpaolo a Napoli, in Via Toledo.

In queste due giornate i candidati potranno mettersi alla prova in una serie di sfide sia individuali che di gruppo per testare la capacità di problem solving, la collaborazione, la resilienza ma soprattutto il talento nella vendita.

A supportare i partecipanti, i migliori Assessor e Giudici Tecnici che avranno modo di dare feedback sulle prestazioni.

A tutti i candidati che raggiungeranno nelle prove un punteggio minimo, verrà offerto uno stage di 6 mesi presso la filiale del territorio e verrà dedicata una formazione per il superamento dell’esame di consulente finanziario.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Uleriori dettagli e le modalità di partecipazione sono reperibili al sito https://jobs.intesasanpaolo.com (clicca qui per accedere)