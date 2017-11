Città Metropolitana, Lavoro: incontri disoccupati-aziende presso il Centro per l’Impiego di Nola

Si terrà martedì 21 novembre, a partire dalle ore 9.00, presso il Centro per l’Impiego di Nola in via della Repubblica 24, la giornata di incontri tra domanda e offerta di lavoro promossa dalla Città Metropolitana di Napoli. L’Ente guidato dal Sindaco Luigi de Magistris ha organizzato, infatti, una giornata in cui coloro i quali sono in cerca di lavoro potranno incontrare le aziende e candidarsi per i posti messi a disposizione dalle stesse.

Nell’occasione sarà presente il Consigliere Metropolitano Delegato alla Politiche del Lavoro ed alla Formazione Professionale, Vincenzo Carbone.