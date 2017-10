Lavoro, Grimaldi Lines: selezione ed assunzione di 500 marittimi

Nell’ambito del proprio programma di potenziamento e ringiovanimento della flotta, il Gruppo Grimaldi ha recentemente avviato il processo per la selezione ed assunzione di 500 marittimi italiani da impiegare sulle nuove unità in costruzione.



Nelle scorse settimane, il Gruppo partenopeo - si legge in una nota - ha infatti preso in consegna la nave Grande Baltimora, prima di un ordine di 10 PCTC (Pure Car & Truck Carrier) che verranno consegnati entro il 2019 ed impiegati nei collegamenti Mediterraneo-Nord America. E’, inoltre, in fase di definizione l’ordine di altre sei meganavi ro/ro della generazione Grimaldi Hybrid Ro/Ro (G5GG), con l’opzione per altre quattro, che serviranno le autostrade del Mare del Gruppo nel Mediterraneo.



Infine, il Gruppo impiegherà entro fine ottobre il traghetto ro/pax Finneagle (ribattezzato Euroferry Corfu) sulle rotte in cabotaggio nel Mediterraneo Occidentale e rientreranno in flotta a gennaio 2018 i traghetti ro/pax Amsicora e Bonaria.



I profili professionali richiesti per le navi in arrivo in flotta riguardano le sezioni di coperta (comandante, 1° ufficiale, allievo ufficiale, ufficiale di navigazione, nostromo, marinaio, carpentieri, mozzo), macchina (direttore, 1° macchina, ufficiali, allievo ufficiale, operaio motorista, operaio meccanico, ottonaio, giovanotto macchina, elettricista) ed hotel (commissario di bordo, cuoco, cuoco equipaggio, piccolo e garzone cucina, piccolo e garzone di camera, cameriere, 1° cameriere).



Attualmente il Gruppo Grimaldi impiega oltre 13.500 persone (78% personale europeo e 22% extra-europeo) di cui 4.100 a terra e 9.400 a bordo. Per quanto riguarda il personale marittimo, il Gruppo Grimaldi impiega sulle sue oltre 120 navi con varie bandiere europee (italiana, finlandese, svedese, inglese, greca e maltese) 4.600 italiani, 2.500 europei e 2.300 extra-europei.



I marittimi italiani sono imbarcati sia sulle navi che percorrono rotte in cabotaggio nazionale, che su rotte nord-europee ed atlantiche.



Il Gruppo Grimaldi opera da sempre nella ferma convinzione che alla base del successo delle proprie attività ci siano la capacità e la qualità del propri dipendenti, operino essi in mare o a terra.



Per candidature consultare la pagina dedicata http://www.grimaldi.napoli.it/it/careers.html