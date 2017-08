Lavoro, Globo cerca addetti alle casse in provincia di Napoli

L'azienda Globo cerca personale come addette/i alle casse in diversi store in provincia di Napoli

Nello specifico, sul sito ufficiale dell'azienda si leggono i seguenti annunci:



Globo Mugnano

Cercasi personale come addette/i casse e reparti.

Inviare curriculum con foto a mugnano@cosmospa.e

Globo Afragola

Cercasi personale come addette/i casse e reparti.

Inviare curriculum con foto a afragola@cosmospa.eu

Globo a Nola

Cercasi personale come addette/i casse e reparti.

Inviare curriculum con foto a nola@cosmospa.eu



Per candidarsi alle offerte di lavoro Globo andare alla pagina http://www.globomoda.com/lavoro.php (clicca qui per accedere) , scaricare il modello "Domanda di assunzione" e invia la domanda all'indirizzo e-mail in elenco.