Enegan, campagna recruiting "all'insegna del Green"

"Avere a cuore il pianeta e credere nell’ecosostenibilità". Sono questi i principi chiave della nuova campagna nazionale recruiting che Enegan ha avviato questa settimana su tutto il territorio italiano, con il supporto dell’agenzia Inspira, che ne ha curato la creatività. La campagna sarà veicolata attraverso un media mix composto da annunci sui canali di ricerca del personale, banner sul web, i social e attività pubblicitarie sui principali media raggiungendo così un numero elevato di destinatari.

"Grazie alle scorse campagne recruiting, il trader - si legge in una nota - è riuscito, in un anno e mezzo, ad assumere oltre 300 nuove figure professionali da aggiungere alla propria rete vendita.

In periodi dove le offerte di lavoro scarseggiano, Enegan è alla costante ricerca di figure da inserire nel proprio organico, grazie anche alla continua espansione dell’azienda che l’ha portata ad affermarsi, in soli 6 anni di vita, come una delle realtà con il più alto tasso di crescita. Crescita riconosciuta anche dal Financial Times che ha inserito Enegan come primo trader italiano di luce e gas, in una speciale classifica che premia le 1.000 aziende con il più alto tasso di innovazione e sviluppo in Europa.

In questa fase l’azienda è alla ricerca di consulenti che operino sul territorio e che abbiano una specifica caratteristica: condividere l’attenzione verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, in linea con la filosofia green che da sempre è la cifra caratteristica di Enegan".

Giovanni Pucci, Amministratore Delegato di Enegan, afferma a tal proposito con soddisfazione: “Varie ricerche di mercato riportano che tra le maggiori preoccupazioni degli italiani ci sono l’ambiente e il lavoro. Siamo lieti di poter soddisfare entrambe: ogni giorno risparmiamo al nostro pianeta tonnellate di co2 grazie alla nostra energia 100% green e a tutti i nostri prodotti che riguardano il mondo del risparmio energetico e della mobilità elettrica. E poi siamo in costante ricerca di personale, cerchiamo persone desiderose di fare carriera e che abbiano a cuore le sorti della terra. Non cerchiamo solo dei consulenti ma dei veri e propri Supereroi pronti a salvare il pianeta”.

I consulenti porteranno sul territorio una vasta gamma di offerte tutte sotto il comune denominatore dell’ecosostenibilità, che riguarderanno mobilità elettrica, efficientamento energetico e forniture 100% green.