Lavoro, ENEA: concorsi per laureati e diplomati

L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ha pubblicato i seguenti concorsi rivolti a laureati e diplomati:

- Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 77 unità di personale laureato da assumere con contratto a tempo indeterminato, per il profilo di “Ricercatore” - (Rif. 01/2017) Scadenza presentazione domande: 5 ottobre 2017 ore 12 am

- Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 22 unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo di “Tecnologo” - (Rif. 02/2017) Scadenza presentazione domanda: 5 ottobre 2017 ore 12 am

- Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 34 unità di personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo di “Collaboratore tecnico enti di ricerca” - (Rif. 03/2017) Scadenza presentazione domanda: 5 ottobre 2017 ore 12 am

- Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 11 unità di personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo di “Collaboratore di amministrazione” - (Rif. 04/2017) Scadenza presentazione domanda: 5 ottobre 2017 ore 12 am

Sul sito di Enea (www.enea.it/it/opportunita/lavoro/concorsi) è possibile visionare tutti i bandi e le modalità di partecipazione nel dettaglio (clicca qui per accedervi)