A thousand reasons why... diventare una Cesarina: campagna di reclutamento dell’associazione di Home Cooking

Diventare cuochi è il sogno di molti italiani: basta accendere la tv per capire che il food è diventato un’ossessione e il lavoro più ambito è quello di chef. E per intraprendere la professione ci sono diverse strade, da quelle più easy a percorsi più lunghi che possono trasformare la passione per I fornelli in un vero e proprio mestiere. Una soluzione alternativa è data dalle Cesarine, l’associazione di Home Cooking che riunisce cuochi, per passione, che aprono le porte delle loro case, e soprattutto delle loro tavole, a turisti e food lover per condividere saperi e sapori della più autentica tradizione culinariana italiana.

Una rete diffusa in maniera capillare in tutta la Penisola che ha deciso di ampliare ancora una volta il suo network per venire incontro alla grande richiesta di chi, da sempre, nutre, è proprio il caso di dirlo, amore per la cucina tradizionale e coltiva il desiderio di incontrare e accogliere ospiti da tutto il mondo.

“La cultura del cibo e dell’ ospitalità è, da sempre, la caratteristica vincente del Made in Italy: per valorizzarla e per renderla fruibile a un numero sempre maggiore di ospiti abbiamo deciso di allargare la nostra offerta accogliendo nuove cesarine, anche sollecitati dalle tante richieste ricevute negli ultimi mesi” ha dichiarato Davide Maggi, AD di Home Food.

Una crescita esponenziale di candidature derivata dall’eco delle molte iniziative che hanno visto – e vedranno - le cesarine protagoniste in Italia e nel mondo.

Qualche esempio? É di questa estate la notizia della nascita delle “cesarine di Israele”, una community di cuoche non professioniste fondata da uno chef della Galilea che, dopo aver avuto un’esperienza diretta con le cesarine in Umbria, ha deciso di esportare il format anche nella sua terra per valorizzare un patrimonio tradizionale spesso sommerso e e armonizzare le diverse culture del paese sotto l’egida del cibo.

Per tornare in Italia, invece, è tutto pronto per l’inaugurazione, a Bologna, di FICO- – Fabbrica Italiana Contadina- l’ultima creatura di Oscar Farinetti, un luogo unico che racchiuderà l’eccellenza italiana e di cui le cesarine sono partner con SfogliAmo. La tradizione della pasta fresca e fatta in casa, perpetuata dalle “resdore” emiliane, continuerà sotto l’egida delle cesarine che hanno già cominciato a “formare” le giovani sfogline per renderle autentiche ambasciatrici della pasta Made in Italy.

Come dimenticare, poi, le attività legate al cibo tout court? Se quest’estate una cesarina siciliana è arrivata al secondo posto tra i sei chef selezionati al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, manifestazione internazionale che premia il miglior piatto della pace, nel resto d’Italia le cesarine aggiornano i loro menù invernali con piatti nuovi e gradite sorprese, come le ricette legate al tartufo che impreziosiranno le tavole delle cuoche umbre.

È proprio il caso di dire, adattando il nome di una celebre serie tv, mille e più ragioni per diventare una cesarina!

Candidarsi è semplicissimo: basta possedere i requisiti necessari che ruotano intorno alla conoscenza della cucina tradizionale e del territorio in cui l’aspirante cuoco si colloca unitamente alla capacità empatica di essere disponibili e accoglienti. Dopodichè sarà sufficiente compilare il form online https://www.cesarine.it/it/div enta-una-cesarina/ e quindi seguire le ulteriore indicazioni che saranno fornite dallo staff.