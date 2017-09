Napoli, corso gratuito di Operatore CAF

"Nuove Frontiere Lavoro" promuove un Corso per diventare Operatore CAF della durata di 120 ore (dal 2 ottobre al 10 novembre 2017). Il corso è interamente finanziato da Formatemp per cui completamente gratuito per i partecipanti.

Il corso ha come finalità quella di formare una figura in grado di interagire con la pubblica amministrazione per elaborazione di modello 730, modello RED ,Isee, Iseu, e acquisisce tutte le competenze per gli aspetti telematici dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dei canali Fiscoonline ed Entratel.

L'offerta è pubblicata anche sul sito della Città Metropolitana di Napoli (clicca qui per visionarla), mentre tutti i dettagli sul corso, sui requisiti e sulle modalità di partecipazione sono visionabili al sito www.ideeinsieme.it (clicca qui per accedervi)

Le domande (con le modalità descritte nel sito) vanno inviate entro il 28 settembre alle ore 12