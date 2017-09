“Confindustria per i Giovani”: stage retribuiti per 25 neolaureati

Confindustria promuove l'ottava edizione del progetto “Confindustria per i Giovani”. Il progetto è finalizzato a facilitare l’incontro di neolaureati di talento con il Sistema delle imprese e della sua rappresentanza.

Gli stage sono destinati a 25 neolaureti. Il percorso formativo dura 6 mesi, a partire da febbraio 2018, durante i quali i candidati prescelti saranno inseriti in stage presso una delle sedi del Sistema di Rappresentanza distribuite sull’intero territorio nazionale ed europeo. La definizione delle destinazioni avverrà in base alla pertinenza della formazione del candidato con le posizioni richieste dal Sistema di Rappresentanza. E' previsto un rimborso spese mensile per ogni partecipante pari a 1.000 euro lordi.

Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso di una Laurea triennale e/o Laurea magistrale conseguita non prima del 12 febbraio 2017 ed entro il 1° dicembre 2017.

Il bando scade il 23 ottobre 2017 alle ore 14:00.

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario compilare il modulo sul sito www.confindustriaperigiovani.it (clicca qui)

Tre le fasi della selezione: screening dei CV, prova scritta e colloquio motivazionale.

Sempre sul sito confindustriaperigiovani.it è possibile anche scaricare il bando integrale.