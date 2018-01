Concorso a 35 posti per Segretario di Legazione in prova

ll Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso per la copertura di 35 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova.

Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel bando e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C).



REQUISITI RICHIESTI

– cittadinanza italiana;

– età non superiore ai trentacinque anni compiuti;

– idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio;

– godimento dei diritti politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale.

possesso di un diploma di laurea magistrale in una delle seguenti facoltà:

– finanza (classe n. 19/S);

– giurisprudenza (classe n. 22/S);

– relazioni internazionali (classe n. 60/S);

– scienze dell’economia (classe n. 64/S);

– scienze della politica (classe n. 70/S);

– scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S);

– scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S);

– scienze economico-aziendali (classe n. 84/S),

– scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S);

– studi europei (classe n. 99/S)

– giurisprudenza (classe n. LMG/01)

oppure un diploma di laurea in:

– giurisprudenza;

– scienze politiche;

– scienze internazionali e diplomatiche,

– economia e commercio.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata entro il 2 marzo 2018 esclusivamente per via telematica, tramite l'apposito form online (clicca qui).