Comune di Nola, concorso pubblico per sei posti di Agente di polizia locale

Comune di Nola: concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di unità lavorative con il profilo professionale di agente di polizia locale (categoria C) con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ed indeterminato, uno dei quali riservato a favore dei militari appartenente alle categorie di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010

Scadenza: 20 dicembre 2017

Il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso sono visualizzabili sul sito del Comune di Nola (clicca qui).