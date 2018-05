Lavoro, Guardia di Finanza: concorso per 380 allievi finanzieri

Pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza (GU n.38 del 15-05-2018), il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecentottanta allievi finanzieri, anno 2018.

Possono partecipare al concorso:

- a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») che abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»), in servizio. I candidati in servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento;

- b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») in congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo;

- i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).

Requisiti:

- età tra i 18 e i 26 anni;

- godere dei diritti civili e politici;

- possesso del diploma di istruzione secondaria;

- non aver effettuato il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status;

- non essere imputati o condannati;

- non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

- essere in possesso delle qualità morali e di condotta;

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione;

- non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

Ulteriori dettagli, informazioni sulle prove d'esame, il bando intergrale e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili al link https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/Reclutamento-Finanzieri.aspx (clicca qui)

Termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è il 15 giugno 2018, ore 12.00.