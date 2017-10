Comune di Pomigliano: concorsi per Assistente Sociale e Istruttore Direttivo

Il Comune di Pomigliano d'Arco ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Assistente Sociale cat. D ed un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Istruttore Direttivo amministrativo/contabile cat. D

Per entrambi i concorsi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 ottobre alle ore 12

Sul sito ufficiale del comune di Pomigliano, alla sezione Bandi di Concorso, è possibile visualizzare il bando integrale del concorso per Assistente Sociale (clicca qui) e quello per Istruttore Direttivo (clicca qui)