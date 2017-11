Lavoro, concorso pubblico per 10 assistenti sociali

Idetta selezione pubblica dall’ente Ambito Territoriale 32 – Regione Campania, in forma semplificata per titoli e colloquio,per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, per n.36 ore settimanali di n°10 assistenti sociali -cat.D, posizione economica D1, da impiegare per il sostegno alle funzioni di segretariato sociale e per il rafforzamento del servizio sociale professionale di equipe multidisciplinare PON inclusione.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio Abate, Capofila dell’Ambito 32, entro il 30 novembre 2017.

Copia integrale del bando, contenente tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di selezione, è pubblicata sul sito istituzionale del comune capofila www.comunesantantonioabate.it