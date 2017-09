Lavoro, Comune di Sorrento: bando di Concorso istruttore Direttivo categorie protette

Il Comune di Sorrento ha pubblicato un Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria "D", con profilo di Istruttore direttivo amministrativo, riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o alle categorie a esse equiparate per legge.

La scadenza è fissata per il 12 ottobre 2017 (ore 14)

Il bando è consultabile sul sito web ufficiale del Comune di Sorrento (clicca qui per accedervi)