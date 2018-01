L’ArcheoTeatro Pompeiano seleziona Combattenti di Scena

L’ArcheoTeatro Pompeiano seleziona artisti marziali, mimi, circensi e attori, da inserire nell’ organico in qualità di Combattenti di Scena.



Il combattente di scena è un esperto di arti marziali, capace di tradurre la propria marzialità, eventuale o potenziale, in una gestualità teatrale - tale da essere coinvolgente, leggibile e non dannosa - che possa inserirsi all’interno delle rappresentazioni dell’ArcheoTeatro, dove oltre del linguaggio teatrale, si fa ampio uso di quello marziale e circense, al fine di meglio veicolare, tramite la meraviglia che ne consegue, i contenuti storico-archeologici che esso si pone di divulgare.



"Per la prossima stagione lavorativa, marzo/settembre 2018, l’ArcheoTeatro Pompeiano - si legge - si apre alla possibilità di accogliere nuovo personale nel suo Team. I candidati selezionati, potranno prendere parte agli allenamenti settimanali (già in corso) nell’ArcheoTeatro Pompeiano, dove apprenderanno empiricamente e per osmosi con il resto del Team, le tecniche di trasposizione scenica delle arti marziali, e se ritenuti idonei, verrà insegnata loro una parte per lo spettacolo Gladiatores Pompeirum, al quale potranno prendere parte, prima come riserve e poi come titolari dell’eventuale ruolo assegnato".



Gli interessati possono mandare la loro candidatura all’indirizzo archeoteatro@gmail.com