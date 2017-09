Club Med, Recruiting Tour Autunno 2017: gli appuntamenti a Napoli

Lanciata la nuova campagna di reclutamento di Club Méditerranée SA per assunzioni di personale.

Il Recruiting Tour Autunno 2017 farà tappa in molte città italiane e prevede varie giornate dedicate alle selezioni per la copertura di diversi posti di lavoro.

A Napoli i recruiting days si terrano il 13 ottobre e il 10 novembre 2017.

Per partecipare è necessario candidarsi sul sito www.clubmedjobs.it. Se il profilo risultasse in linea, l candidato sarà contattato dall'equipe di preselezione che fornirà tutte le informazioni necessarie per partecipare ad una delle sessioni.