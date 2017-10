Italian Fashion Talent cerca volti nuovi per la sua sfilata

Sabato 28 ottobre, dalle 09.00 alle 12.00, presso l'Accademia della Moda di Napoli in via Pica 62, ci sarà un casting per scegliere le modelle e i modelli della prossima edizione degli Italian Fashion Talent Awards.

"Volti nuovi, nuove possibilità per farsi conoscere - spiega in una nota l'Accademia - sfilando su un palco di notevole importanza. Italian Fashion Talent è una kermesse che orbita nel campo del fashion ed è diventato un evento moda di respiro nazionale. Quattro giornate a Salerno di incontri, scambi e momenti formativi, una serata di gala per raccontare l’evento e presentare il suo calendario e infine la sfilata con l’assegnazione degli Awards, i premi per i giovani stilisti italiani che sono la chiave per aprire le porte giuste e far conoscere la propria arte creativa. Le domande di partecipazione al contest sono state più di seicento. Seicento giovani stilisti che hanno scritto e presentato bozzetti, inviando un sogno da tutti gli angoli d’Italia. La moda come scelta, la moda come collante di una generazione di designer, la moda come lancio del territorio salernitano e dell’intero Sud Italia. Adesso servono le modelle e i modelli. Esserci è importante. Una sfilata, retribuita, dove farsi conoscere anche come presenza che sa muoversi su una prestigiosa passerella".

I requisiti sono: per le donne taglia 40/42 altezza minima 1,75; per gli uomini taglia 48/50 altezza minima 1,85.