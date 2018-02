Edenlandia, casting per la prima campagna pubblicitaria: si cercano baby testimonial

Partono i casting per i baby testimonial della nuova Edenlandia. La ricerca è rivolta a bambini da 1 a 4 anni.

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018, negli spazi del Bowling Oltremare (Via Kennedy n 12), l’amministratore unico Gianluca Vorzillo e il suo team, selezioneranno gli aspiranti piccoli modelli che saranno i protagonisti della prima campagna pubblicitaria (firmata da Stefano Ginestroni) dell’attesissima riapertura di Edenlandia.

Dalle ore 10.30 alle 16.30 sarà possibile presentarsi no stop. I genitori dei bambini che non potranno essere presenti dovranno rilasciare delega firmata all’accompagnatore. Per info: casting@edenlandia.it