CARPISA, opportunità di lavoro nelle sede di Nola

Carpisa cerca, per la sede di Nola, Junior Fashion Designer Valigeria

La risorsa selezionata, in stretta collaborazione con il Centro di Ricerca e Innovazione Valigeria dell’Azienda, dovrà curare lo sviluppo stilistico della collezione di valigeria, attraverso attività di ricerca di mercato, di moods tendenze, disegno delle nuove linee e preparazione delle schede di progetto e tecniche. Dovrà curare l’aspetto stilistico complessivo delle linee di valigeria ma anche quello di dettaglio relativamente a tutti gli accessori che compongono il prodotto.



Il candidato ideale ha conseguito una laurea in Fashion Design, Disegno Industriale o equipollente, spiccate capacità creative e progettuali, ha ottima capacità di utilizzo autonomo dei programmi Office, Illustrator e Photoshop, buona conoscenza dei programmi 3D.

Completano il profilo passione ed entusiasmo per il settore, buona e comprovata consocenza della lingua inglese, disponibilità a frequenti trasferte anche in Oriente, conoscenza del mondo della valigeria, grande determinazione. Automunito.

PER CANDIDARSI VISITARE IL SITO https://carpisa.easycruit.com/ (CLICCA QUI)