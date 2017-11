Campania più: bonus occupazionali a disoccupati di lunga durata

Il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris ha approvato, lo scorso 31 ottobre, la proposta al Consiglio per la variazione di Bilancio per un importo di 7.488.540 mila euro per l’avvio del piano triennale per i bonus occupazionali.

Il valore complessivo del piano - è annunciato in una nota - sarà di 55 milioni di euro (15 milioni per ognuno dei primi due anni derivanti dai fondi Por Campania 2014-20). Dieci milioni dei 55 saranno disciplinati attraverso il protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Campania e Città metropolitana di Napoli.

La Città metropolitana di Napoli si impegna così a realizzare le azioni del programma attraverso l'attivazione di procedure di evidenza pubblica che prevedono, nei fatti, l'assunzione dei disoccupati di lunga durata.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco de Magistris: «Un atto importante quello approvato oggi - ha dichiarato Luigi de Magistris - che completa un iter raggiunto con la piena collaborazione istituzionale di Regione, Governo, Città metropolitana e Comune di Napoli. Con questo intervento si dà avvio ad un progetto non assistenziale che salvaguardando la dignità delle persone, consente di investire realmente per lo sviluppo del territorio, senza sprechi. Sono certo che il Consiglio Metropolitano, che con grande sensibilità e partecipazione ha già dato segno di attenzione sull'argomento, non farà mancare il suo apporto per l'approvazione definitiva del progetto ».

"Campania più" prevede 'più verde', 'più vigilanza' e 'più lavoro'. Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del verde stradale della rete viaria di rilevanza regionale, provinciale e del relativo sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali nell'ambito delle reti viarie. Più vigilanza attraverso la sorveglianza delle arterie stradali che sono maggiormente interessati dai fenomeni di abbandono di rifiuti. Più lavoro attraverso i bonus occupazionali e gli assegni di collocazione destinati a mille unità di disoccupati di lunga durata.