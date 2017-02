Bershka cerca personale a Napoli

Uno dei più importanti marchi del gruppo Inditex offre lavoro a Napoli. Si tratta della casa d'abbigliamento Bershka che cerca diversi profili lavorativi. Sono tre in particolare le figure ricercate nei negozi partenopei. I primi due riguardano la conduzione dei punti vendita. Sono, infatti, aperte le selezioni per “responsabile e vice responsabile di negozio” per diversi punti vendita in tutto il Sud Italia. Il candidato dovrà essere in grado di gestire e organizzare la vendita nel negozio oltre che il personale al suo interno.

L'altro profilo ricercato è quello di “responsabile di reparto”. La figura dovrà occuparsi dei singoli settori all'interno degli store e farà riferimento al responsabile di negozio per le direttive organizzative. I candidati per inoltrare il proprio curriculum dovranno collegarsi al sito della Inditex, proprietaria del marchio.