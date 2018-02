Lavoro, bando per la ricerca del nuovo Direttore del Museo Nazionale del Cinema

Sarà diffuso nel corso di questa settimana il bando per la ricerca del nuovo Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il bando sarà pubblicato in Italia e sarà aperto anche a soggetti esteri.

In sintesi, al nuovo Direttore sarà chiesto in particolare di curare la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione, senza dimenticare l’organizzazione delle risorse umane e la gestione delle attività di carattere scientifico-culturale, predisponendo programmi annuali e pluriennali. Dovrà inoltre curare la comunicazione interna ed esterna, agire in qualità di Ambassador e promotore del brand, identità e immagine della Fondazione al fine di espandere la visibilità e la riconoscibilità della struttura e delle attività connesse, consolidare e ampliare le relazioni con la comunità locale, nazionale e internazionale, nonché tracciare le linee guida e coadiuvare lo sviluppo delle attività di fundraising e gli accordi di sponsorizzazioni e partnership con soggetti privati e pubblici.

Il candidato dovrà, inoltre, avere una laurea magistrale o specialistica conseguita presso università italiana o titolo di studio equivalente conseguito presso università estera, avere competenze di carattere scientifico-culturale-gestionale nei settori di interesse della Fondazione, aver ricoperto posizioni di responsabilità all’interno di strutture culturali pubbliche o private, aver maturato esperienze manageriali nella gestione e organizzazione di risorse umane ed economico-finanziarie, oltre a possedere un’ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese.

Il termine di presentazione delle candidature è il 30 marzo 2018, fatta salva la possibilità di prorogare il termine al 30 aprile 2018 qualora non ci fossero candidature idonee sufficienti alla presentazione di una congrua rosa.

Il Museo Nazionale del Cinema si avvarrà dei servizi di Badenoch & Clark, divisione di Professional Values Italia S.r.l., società di consulenza specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle, Senior Management ed Executive.

Il bando sarà accessibile dai siti www.museocinema.it e www.badenochandclark.it e soltanto da questi sarà possibile candidarsi.