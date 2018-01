Avviso Pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018": contributi per riqualificare un bene pubblico

E' on line, sul sito del Comune di Napoli, l'Avviso Pubblico "Giovani per la Valorizzazione dei Beni Pubblici” che "prevede - spiega l'Assessore Alessandra Clemente - la possibilità di ricevere un contributo dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale fino a € 144.000,00 per riqualificare un bene pubblico".

Il Comune di Napoli attraverso la sinergia degli Assessorati ai Giovani, al Patrimonio, alla Cultura e all’Urbanistica ha avviato la procedura per permettere ai giovani napoletani di concorrere.

L’Avviso Pubblico del Dipartimento della Gioventù è attivo fino al 15 febbraio 2018 ed è possibile richiedere un bene al Comune di Napoli fino al giorno 8 febbraio 2018.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune (clicca qui)