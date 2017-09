Lavoro, Camomilla Italia cerca personale a Napoli

Camomilla Italia seleziona personale per assunzioni a Napoli.

Diversi i profili ricercati dalla nota azienda: VISUAL MERCHANDISING, ADDETTO SVILUPPO RETAIL, ASSISTENTE STILISTA, BUYER ABBIGLIAMENTO, STORE DESIGNER

Per tutti i dettagli su requisiti e competenze richieste e per candidarsi alle offerte, collegarsi al sito http://www.camomillaitalia.com/it/corporate/lavora-con-noi/#job-form (clicca qui per accedervi)