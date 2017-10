Lavoro, Manovra 2018: in previsione 7.394 assunzioni in Forze di polizia e pompieri

L'articolo 36 della Manovra 2018 varata dal Governo e ora in discussione al Senato prevede assunzioni straordinarie per le Forze dell'ordine. Quanto previsto dall'esecutivo è di mettere in piedi un numero record di assunzioni tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma prevede un massimo di 7394 assunzioni da compiersi tra il 2018 e il 2022 per "incrementare i servizi di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi".

Le Assunzioni dal 2018 al 2022: polizia, carabinieri, vigili del fuoco

Come da disegno di legge il Governo ha stanziato risorse per l'assunzione straordinaria nel 2018 di 100 agenti di Polizia di Stato, 100 militari per l'Arma dei carabinieri, 50 agenti per la Guardia di Finanza, 50 agenti di polizia penitenziaria e 50 pompieri per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nel 2019 assunzione di 200 agenti di Polizia di Stato, 200 militari per l'Arma dei Carabinieri, 100 agenti per la Guardia di Finanza, 100 agenti di polizia penitenziaria e 100 pompieri per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nel 2020 l'assunzione di 550 agenti di Polizia di Stato, 618 militari per l'Arma dei Carabinieri, 325 agenti per la Guardia di Finanza, 236 agenti di polizia penitenziaria e 383 pompieri per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nel 2021 l'assunzione di 551 agenti di Polizia di Stato, 619 militari per l'Arma dei Carabinieri, 325 agenti per la Guardia di Finanza, 238 agenti di polizia penitenziaria e 384 pompieri per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nel 2022 l'assunzione di 552 agenti di Polizia di Stato, 619 militari per l'Arma dei Carabinieri, 325 agenti per la Guardia di Finanza, 238 agenti di polizia penitenziaria e 384 pompieri per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.