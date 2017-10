Lavoro, Ales seleziona Addetti per l’Assistenza al Pubblico e la Vigilanza

Si aprono opportunità di lavoro in Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., la società in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Ministero .

Ales seleziona Addetti all’assistenza al pubblico e alla vigilanza da inserire in siti culturali di diverse regioni, tra cui la Campania.

La figura professionale: Effettua la prima accoglienza dei visitatori e fornisce informazioni di natura storico/artistica, archeologica e monumentale, anche in lingua straniera. Effettua la sorveglianza del patrimonio museale e archeologico all’interno dei locali espositivi, nelle aree di pertinenza del museo e nelle aree archeologiche. Assicura il rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di sicurezza, segnalando ai responsabili eventuali anomalie nelle condizioni e nello stato di conservazione del patrimonio e nel funzionamento dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza; svolge le funzioni connesse all’accesso del pubblico, regolando l’accesso alle sale dei flussi di visitatori, fornendo indicazioni logistiche ed invitando eventualmente i visitatori a tenere comportamenti in linea con le disposizioni di sicurezza, anche in lingua inglese. Effettua, inoltre, la gestione della biglietteria, utilizzando elementari programmi di contabilità, custodendo e trasmettendo gli incassi ed i titoli di accesso al sito. Questa figura esegue lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: a tempo determinato.

Gli interessati possono visualizzare l'avviso di selezione e presentare candidatura online alla pagina dedicata (clicca qui).

Il termine ultimo per l’invio della candidatura è fissato al 30 ottobre 2017.