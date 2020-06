Alcott cerca nuovo personale a Nola: le figure richieste

Alcott cerca nuovo personale per la sede di Nola. Le figure richieste sono: Addetto ufficio Retail, Buyer, Fashion designer, Grafico ufficio stile, Stylist & visual on line, Web graphic designer. Per inviare il proprio curriculum vitae è necessario scrivere una mail all'indirizzo recruiting@alcott.it, indicando come oggetto la posizione interessata.

Ecco i requisiti richiesti per ciascuna figura:

ADDETTO UFFICIO RETAIL - Il candidato selezionato sarà integrato nell’ufficio retail e si occuperà delle seguenti attività:

Immissioni e invio degli ordini di allocazione ai punti vendita;

Verifica della presa in carico degli ordini da parte della logistica;

Controllo costante dello stock level e prevenzione dei momenti di criticità (over stock o stock out);

Azioni mirate ed efficaci di trasferimento merce tra punti vendita finalizzate ad ottimizzare i risultati commerciali, dalla comunicazione al controllo corriere;

Confronto quotidiano con la rete vendita per controllo delle deliveries;

Gestione, manutenzione e verifica dei prezzi a sistema e in vendita;

Rapporto con corrieri e logistiche per movimentazioni prodotto;

Risoluzione quotidiana dei task da lui assegnati.

Profilo

Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo in realtà aziendali del Fashion retail di medie e grandi dimensioni. Completano il profilo una buona conoscenza del prodotto maschile, l’esperienza rispetto alle logiche di negozio commerciali e operative, l’ottima conoscenza di Excel e la forte sensibilità al dato numerico. Sarà considerato un plus, l’aver utilizzato in precedenza AS400 o aver svolto ruoli di store manager o district manager.

BUYER - ll candidato/a selezionato sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea abbigliamento dai fornitori internazionali dell'azienda:

Gestirà il processo di acquisto, dalla presa in carico della scheda tecnica di prodotto e dei cartamodelli;

Tradurrà in inglese le schede tecniche dei prodotti e si occuperà della loro trasmissione ai fornitori;

Gestirà l’arrivo dei campioni, la proforma d'ordine invoice e le date di consegna;

Verificherà quantità e articolo all'ingresso delle merci

La risorsa si attiverà' in collaborazione con i manager alla contrattazione finale del prezzo e alla chiusura dell'ordine.

Profilo

Il candidato/a ricercato ha maturato pregressa esperienza nel ruolo in realtà aziendali del settore moda di medie e grandi dimensioni.

Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), l'ottima capacità di utilizzo di excel e la conoscenza del prodotto abbigliamento.

FASHION DESIGNER - Il candidato selezionato, entrerà a far parte del team stile e collaborerà allo sviluppo della collezione Alcott.

Nel dettaglio sarà responsabile di:

Svolgere attività di cool hunting attraverso diversi canali, come viaggi di ricerca e partecipazione a fiere di settore;

Realizzare moodboard e presentare proposte stilistiche;

Realizzare flat drawing e schede tecniche da fornire ai fornitori per lo sviluppo della prototipia;

Partecipare allo sdifettamento dei capi di collezione assieme ai fornitori esteri e al team dell'ufficio acquisti.

Profilo

Il candidato ideale, con studi nel settore moda, ha maturato consolidata esperienza nello sviluppo della collezione streetwear, lavorando in aziende di moda di medie e grandi dimensioni e/ o presso studi di consulenza stilistica. Completa il profilo l'ottima conoscenza di Photoshop e Illustrator e la fluente conoscenza della lingua inglese.

GRAFICO UFFICIO STILE - Il candidato/a selezionato, entrerà a far parte del team dell'ufficio stile, e collaborando allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il Brand Alcott, sarà responsabile delle seguenti attività:

Ricerca tendenze e proposte di moodboard per le collezioni;

Elaborazione proposte grafiche in linea con i mood esaminati;

Realizzazione di grafiche di stampe, ricami, allover, labelling e packaging per i capi di abbigliamento;

Codificazione di elaborati grafici.

Profilo

Il candidato /a ideale, con studi nel settore moda, ha maturato analoga esperienza nel ruolo in realtà aziendali di medie e grandi dimensioni del settore Fashion. Completa il profilo l'ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop e della lingua inglese.

STYLIST & VISUAL ON LINE - Il candidato ricercato si occuperà della cura del visual merchandising per il canale on line del brand Alcott.

Nel dettaglio il candidato avrà le seguenti mansioni e responsabilità:

Analizzare le principali tendenze di moda e, in sinergia con l'ufficio stile, proporre moodboard di ispirazione;

Selezionare i prodotti della collezione da presentare on line e proporre outfit;

Collaborare alla selezione dei talent e dei set degli shooting;

Organizzare i capi per il set fotografico in collaborazione con il dipartimento acquisti;

Supportare le attività relative agli shooting monitorando i dettagli al fine di ottimizzarne gli scatti.

Profilo

Il candidato ideale ha maturato:

Studi nel settore moda;

Esperienza come stylist e-commerce per il settore moda;

Esperienza nell'organizzazione di fahion shooting.

WEB GRAPHIC DESIGNER - Per i nostri uffici centrali del Cis di Nola, ricerchiamo un profilo di JUNIOR WEB GRAPHIC DESIGNER. Il candidato selezionato collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali E.commerce aziendali (brand Alcott & Gutteridge).

Il profilo ricercato, con studi nel settore, è appassionato di web design ed è in possesso delle seguenti skills:

Buona conoscenza del pacchetto ADOBE e dei programmi di editing web come Premiere ed After Effect;

Buona conoscenza di HTML, CSS e Javascript;

Capacità di realizzare GIF e montare video;

Capacità di analizzare i bisogni del cliente interno per trasformarli in progetti grafici;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Spiccate capacità di ideare e creare concept e visual.

Sarà considerato un plus l'aver maturato pregressa esperienza nel ruolo.