Il Ministero della Difesa ha indetto concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi quarantuno Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di Commissariato Aeronautico.

La scadenza del bando (GU n.70 del 15-09-2017) è fissata al 16 ottobre 2017

