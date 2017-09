Lavoro, Azienda operante in settore Meccanico cerca addetto tecnico ufficio acquisti

Azienda operante in campo Meccanico con applicazioni nel settore Aeronautico, Automotive, Ferroviario e Navale con sede in Pomigliano d’Arco (NA), in fase di espansione seleziona 1 ADDETTO TECNICO UFFICIO ACQUISTI (ref.3)

La risorsa ideale è un Ingegnere industriale neolaureato con ottima conoscenza della lingua inglese e del disegno tecnico.

Gradita la conoscenza di Catia V5 e di una seconda lingua straniera

Inquadramento: CCNL di settore

La domanda potrà essere inviata entro l'11 settembre 2017. Inviare C.V. a mezzo email a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it indicando in oggetto ”selezione reg.uff. 145248/2017 e numero ref.”

