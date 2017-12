Accenture, 2400 assunzioni entro agosto 2018: posizioni aperte anche a Napoli

Accenture, azienda alla guida della trasformazione digitale, presente con oltre 425.000 persone nel mondo e 13.000 in Italia, fonda il suo successo sul talento delle proprie persone. Per questo ricerca e assume ogni anno un grande numero di giovani ed esperti talenti che si impegna a far crescere in un ambiente di lavoro giovane, innovativo e internazionale.

Il piano di recruiting che l’azienda ha attivato per l’anno fiscale in corso (da settembre 2017 ad agosto 2018) è di 2.400 persone: di cui 1.800 assunzioni a tempo indeterminato e 600 stage formativi.

Le posizioni sono aperte per diversi livelli di inserimento: da ruoli dirigenziali a neo laureandi alla prima esperienza lavorativa che hanno curiosità, passione e interesse per i nuovi trend negli ambiti del management, del digitale e della tecnologia. In particolare Accenture seleziona laureati specialistici e triennalisti in Ingegneria, Informatica, Economia, Statistica, Matematica e Fisica. Ai laureandi sono rivolti programmi di stage finalizzati all’assunzione, che rappresentano una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale e il cui rating di conversione in assunzione è di circa il 60 – 70%.

Oltre ai percorsi di laurea più tradizionali, la ricerca di talenti è aperta anche a profili provenienti da lauree differenti come quelle umanistiche, la cui formazione, completata con skill digitali, è oggi strategica per figure professionali in ambiti come quelli digital marketing o eCommerce.

Entrare in Accenture significa partecipare a progetti che portano innovazione strategica, digitale e tecnologica nelle aziende e nel Paese, lavorare in un ambiente giovane (la cui età media è di 34 anni e oltre il 60% dei dipendenti sono Millennials) e attento al valore di ogni persona e avere a disposizione formazione continua per accrescere le proprie competenze, solo lo scorso anno sono state erogate 388.000 ore di formazione in Italia.

Le posizioni sono aperte per le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli e Cagliari. La campagna è rivolta in particolare a:

• Oltre 1.300 sono nell’area delle competenze digitali e tecnologiche in aree chiave che includono: cyber security, architettura delle informazioni volta all’innovazione, analytics, interactive, mobility, e-commerce e digital marketing

• circa 350 inserimenti in tutti i settori di industria con particolare attenzione a servizi bancari e assicurativi, Beni e Servizi di consumo, Grande distribuzione, Automotive, energia, utilities e consulenza direzionale.

• circa 150 nell’area Infrastructure Services

Tutte le posizioni aperte sono presenti sul sito: www.professioni.accenture.it