Onore al merito: 300 borse di studio per i giovani tra i 17 e i 22 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L’associazione AssOrienta e la scuola Nissolino Corsi premiano ragazzi e ragazze meritevoli con 300 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa “Onore al merito” è un’iniziativa nazionale promossa da AssOrienta, l’Associazione Orientatori Italiani impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Gli orientatori professionali di AssOrienta affiancano ragazzi e ragazze nella difficile fase post diploma, aiutandoli a scegliere il giusto percorso di studio o il giusto percorso lavorativo. La Scuola Nissolino Corsi, da oltre trent’anni, si occupa di formazione specifica per l’avvio alla carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. L’unione tra queste due realtà ha posto le basi per un programma di orientamento alle carriere in divisa, che ha toccato moltissime scuole secondarie di secondo grado e i maggiori saloni di orientamento scolastici in Italia. “L’iniziativa ‘Onore al Merito’ è il risultato di un percorso di studio e ricerca fatto insieme alla Scuola di preparazione Nissolino Corsi” - ha detto il Dott. Emanuele Buscarino, presidente di AssOrienta, “Da questo lavoro congiunto è nato il primo Osservatorio sulle professioni in divisa, grazie al quale abbiamo notato che molti giovani vorrebbero fare carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia, ma che in pochi sanno bene come muovere i primi passi e, soprattutto, quali sono le reali prospettive di studio e lavoro offerte. Per questo motivo, oltre a svariate attività d’informazione e sensibilizzazione, abbiamo deciso di indire il bando di concorso “Onore al Merito”, così da poter dare una possibilità concreta a quei giovani meritevoli che desiderano avviare la carriera in divisa”. Con l’iniziativa “Onore al Merito” saranno assegnate 300 borse di studio rivolte a giovani tra i 17 e i 22 anni non compiuti che siano in possesso della cittadinanza italiana e di un diploma di maturità o che siano in grado di ottenerlo entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020. Le borse erogate permetteranno ai vincitori di frequentare un Percorso di Studio Superiore della durata di un anno presso la Nissolino Corsi. Il Percorso di Studio Superiore della Nissolino Corsi è strutturato in modo da poter fornire a ciascuno studente una preparazione completa e strumenti adeguati per affrontare in modo opportuno tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Il centro Nissolino Corsi di Nola aderisce all’iniziativa “Onore al Merito” e metterà a disposizione 2 borse di studio totali (copertura 100% del costo totale) e 4 borse di studio parziali (copertura 50% del costo totale) per i ragazzi del territorio risultati meritevoli al termine di un concorso di selezione strutturato su tre prove: Prova di preselezione - 13 Maggio 2019 ore 16,00 (solo al raggiungimento di 25 concorrenti per centro) Prova scritta di composizione italiana - 20 Maggio 2019 ore 14,00 Accertamenti psico-attitudinali - 23-24 Maggio 2019 ore 16,00 I concorrenti dovranno presentarsi nelle date indicate presso il Centro Nissolino Corsi di Nola in via Pontano n. 2, angolo via Saviano. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso “Onore al Merito” esclusivamente online a partire da lunedì 18 Marzo 2019 fino a venerdì 3 Maggio 2019 nella pagina web dedicata. Allo stesso indirizzo è possibile scaricare il bando di concorso per conoscere tutte le modalità di svolgimento del concorso e i criteri di valutazione utili alla formazione delle graduatorie finali da cui emergeranno i nomi dei vincitori delle borse di studio.