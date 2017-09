Nyx Professional Makeup, inaugurazione del nuovo store in via Toledo

Napoli è la città scelta da Nyx Professional Makeup per la sua quattordicesima apertura, la terza al sud Italia. L’apertura prevista dall’azienda cosmetica di makeup professionale, lanciata nel 2015 dal Gruppo L’Oréal e leader nella comunicazione social e digitale, si terrà sabato 30 settembre in via Toledo 249 a Napoli. Come sempre vari eventi precederanno il taglio del nastro: si inizia venerdì 29, nel pomeriggio, con delle attività che coinvolgeranno gli studenti delle scuole di makeup di Napoli e i blogger locali. Al termine della giornata è previsto un cocktail party a porte chiuse dedicato a stampa e influencer nell’escusiva cornice del Beluga Skybar dell’Hotel Romeo a Napoli. Sabato 30, invece, l’inaugurazione ufficiale con il consueto taglio del nastro alle ore 11:00: shopping, sorprese, omaggi e tanto divertimento faranno da padroni. Saranno due giornate all’insegna del beauty, in un contesto divertente e colorato, che uniranno appassionati e professionisti napoletani molto entusiasti dell’arrivo del brand in città. “Le aperture sono il nostro biglietto da visita” commenta Valeria Deho’, Marketing & Digital Manager del Brand “perché ci permettono di festeggiare insieme alla nostra community. Sono le persone che rendono questo Marchio così diverso e unico. In ogni inaugurazione veniamo circondati dall’affetto di centinaia e centinaia di Beauty Junkies, che attendono pazienti ore ed ore per entrare in negozio, provare tutte le novità e scattare centinaia di selfie” #nyxcosmeticsitaly.