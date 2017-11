Nuove tariffe Abc: 23mila litri di acqua gratis per 35mila famiglie

Sono circa 35 mila le famiglie napoletane che potranno accedere alle tariffe sociali promosse dall’ABC, Acqua Bene Comune, azienda speciale del Comune di Napoli.

Gli effetti delle agevolazioni, attive dal prossimo anno, prevedono la distribuzione ogni tre mesi di 23 mila litri d'acqua completamente gratis alle famiglie in difficoltà della città di Napoli. In totale, nell'arco dell'anno solare, l'azienda speciale dell'acqua pubblica di Napoli distribuirà gratuitamente quasi 100 mila litri d'acqua a ciascuna famiglia avente diritto.

E' il frutto della delibera di adeguamento delle tariffe varata dall'azienda guidata da Sergio D'Angelo. Già dalle bollette che arriveranno nei prossimi giorni, gli utenti troveranno le condizioni di accesso alla tariffa sociale.

Per poter consentire la fruizione del cosiddetto bonus idrico ad un maggior numero di famiglie, ABC ha innalzato il tetto ISEE da 7.500 a 9.000 euro annui (occorrerà, naturalmente, essere titolari del contratto della fornitura ed in regola con i pagamenti). Il dato rappresenta la soglia più alta di un grande Comune italiano per l'accesso alle tariffe agevolate delle utenze.

In attesa delle determinazioni dell’AEEGSI in materia di welfare, le tariffe sociali sono state rese possibili grazie allo sforzo dell'ABC che ha caricato su di sé i costi dell'operazione.

"Chiederemo la collaborazione delle associazioni dei consumatori, di volontariato, della Caritas e dei Patronati - dichiara il Commissario Straordinario di ABC, Sergio D‘Angelo - allo scopo di assicurare la massima diffusione della tariffa sociale ed un maggior accesso alla misura".