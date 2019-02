Polizia Municipale di Napoli, nuove assunzioni per 43 agenti nel 2019

Ad oggi sono 60 le domande presentate per quota 100 nella Polizia Municipale di Napoli e 326 complessivamente per il Comune. Questi sono i numeri emersi nel corso della riunione della Commissione comunale Giovani e Sicurezza, presieduta da Claudio Cecere, che ha esaminato i dati forniti dalla coordinatrice del Personale, Carmen Olivieri.

La Giunta Comunale ha approvato nelle ultime ore una delibera che prevede un nuovo bando per l'assunzione di altri 43 agenti a tempo determinato nel corso del 2019.

"I numeri delle domande per Quota 100 sicuramente aumenteranno in relazione alle finestre che si apriranno fino alla fine del 2019 - ha spiegato la coordinatrice del Personale Carmen Olivieri - . Intanto, sono stati conseguiti dei risparmi nello scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso del 2010 perché soltanto 53 idonei sui 96 della graduatoria hanno accettato la proposta di contratto a tempo determinato formalizzata nelle ultime ore del 2018. Grazie alla disponibilità delle risorse residue, e previa consultazione con la commissione centrale sulla stabilità finanziaria, la Giunta Comunale ha approvato ieri una delibera che, per ulteriori 43 assunzioni di agenti municipali, darà il via ad un nuovo concorso, sempre per contratti a tempo determinato e per due anni. I tempi dovrebbero essere veloci e la previsione è di un'entrata in servizio per i nuovi agenti già a luglio".

A partire da queste comunicazioni, si è sviluppato il dibattito della commissione, alla quale ha assistito anche una rappresentanza del comitato degli idonei. Più in generale, è stato affrontato anche il tema delle difficoltà che il Comune attraversa per il ridursi della pianta organica, tema che la commissione affronterà - come spiegato dal presidente Cecere - in una riunione congiunta con la Commissione Lavoro e con la partecipazione degli assessori competenti.